Grammy gaat aan neus Amsterdamse dirigent voorbij

Voor de Amsterdamse dirigent was het mislopen van de prijs 'een beetje teleurstellend', zo zei hij tegen het ANP. De Leeuw had werk van de Hongaarse componist György Kurtág gedirigeerd voor een cd, Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir. "Het mooie was dat hij er zelf heel gelukkig mee was." Heel bijzonder, want de Hongaar staat als zeer kritisch te boek. "We wilden er met z'n allen iets heel moois van maken en dat is gelukt." Aan de cd werkte ook het Groot Omroepkoor mee.



Omdat de inmiddels bijna 92-jarige Kurtág zo tevreden was met het eindresultaat had De Leeuw alle inspanningen graag beloond gezien met een Grammy. "Het was echt heel mooi geweest als we hem hadden gekregen." Amsterdammer De Leeuw was samen met producer Guido Tichelman, het Asko/Schönberg Ensemble en het Groot Omroepkoor genomineerd in de categorie Best Classical Compendium voor het album Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir.



'Beter kan niet'

Paroolrecensent Erik Vloeimans omschreef het album als 'gedroomde opnamen' voor componist György Kurtág. "Zijn muziek wordt in het hart getroffen. Beter kan het niet." De Leeuw was met zijn 79 jaar meteen ook de oudste genomineerde dit jaar. In liefst 84 categorieën worden zondagnacht prijzen uitgereikt. Het is de vierde keer dat De Leeuw kans maakt op een gouden grammafoonspeler-beeldje. In 1996, 2001 en 2008 greep de dirigent naast de prijzen.