Gouden Film voor Baantjer: Het Begin

De award werd zaterdagochtend uitgereikt aan de twee hoofdrolspelers Waldemar Torenstra en Tygo Gernandt.



Baantjer: Het Begin van regisseur Arne Toonen speelt zich af in de roerige jaren tachtig. De jonge rechercheur De Cock (Torenstra) wordt uit Urk gestationeerd op het politiebureau Warmoesstraat in Amsterdam. Samen met zijn nieuwe partner Montijn (Gernandt) moet hij proberen een aanslag te voorkomen tijdens de inhuldiging van prinses Beatrix.



Gouden Film

De film draait in 136 bioscopen. De status van Gouden Film wordt toegekend door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds.



De Cock was een geesteskind van de inmiddels overleden rechercheur en schrijver Appie Baantjer. Er verschenen zeventig boeken over De Cock, waarvan in totaal meer dan 7 miljoen exemplaren werden verkocht.



Lees ook: De nieuwe Baantjer is een fijne thriller met Amsterdams sarcasme