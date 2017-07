Gore vistaart bestond niet echt: topchefs vallen door de mand

We dachten: zuurkool met makreel en metworst? Nou ja, dat klinkt niet zo héél vies of onlogisch Julius Jaspers

Tot hun eigen verbazing en hilariteit zagen zij jaren later hun taart terugkomen in het programma Topchef: De 12 Provincies. Koks Julius Jasper en Robert Kranenborg maakten hun eigen variant op de Urker vistaart met kreeft, makreel, mosselen en zuurkool. "Heerlijk," zei een deelnemer na het proeven van het baksel.



Volkomen lariekoek

Deze week deden de drie geestelijk vaders van de vistaart hun bekentenis aan website Munchies. Proestend van het lachen hadden ze in 2013 hun verzonnen gerecht op tv teruggezien. "We wilden het meest smerige recept ooit verzinnen, iets wat niemand ooit zou willen maken," zeggen ze.



Julius Jaspers ziet er ook de lol wel van in. Voor het programma zocht hij een gerecht dat typisch was voor de provincie Flevoland, en dat viel niet mee. Zo kwam hij uit bij de Urker vistaart. "Ik weet dat Wikipedia niet altijd klopt, maar ik had er nooit over na­gedacht dat er ook dingen opstaan die volkomen lariekoek zijn. We dachten: zuurkool met makreel en metworst? Nou ja, dat klinkt niet zo héél vies of onlogisch."



Inmiddels staat de Wikipedia­pagina op de nominatie om te worden verwijderd.