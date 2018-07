Gordon van RTL naar Talpa

Talpa Network maakte maandag bekend dat Gordon een contract voor vijf jaar heeft getekend.



"We leven in een snel veranderend medialandschap en Talpa Network biedt creatieve contentmakers zoals ik op dit moment de beste mogelijkheden," zegt Gordon over zijn overstap. "Ik ga een nieuw avontuur aan met John de Mol en dat voelt enorm vertrouwd en goed. Bij Talpa Network gaat het gebeuren de komende jaren. Daar wil ik bij zijn."



Hotter than my daughter

Gordon was de afgelopen zestien jaar te zien bij RTL en maakte goed bekeken programma's als Hotter Than My Daughter en Gordon gaat trouwen... maar met wie?, waarin de entertainer tevergeefs op zoek ging naar een echtgenoot.



Ook zat Gordon in de jury van de talentenjachten X Factor en Holland's Got Talent en presenteerde hij een aantal bekende RTL-shows.