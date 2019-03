Google blokkeert miljarden advertenties

Het ging onder meer om 58,8 miljoen reclames met phishing. Kwaadwillenden probeerden zo gebruikersnamen en wachtwoorden van nietsvermoedende mensen in handen te krijgen. Veel van die phishing-advertenties werden geblokkeerd voordat iemand ze ooit te zien kreeg, zegt Google.



Het aantal verwijderde advertenties ligt lager dan in 2017, toen Google wereldwijd meer dan 3,2 miljard advertenties van zijn netwerk verwijderde, maar het zijn er aanzienlijk meer dan in de jaren daarvoor.



"De ideale situatie zou nul schadelijke advertenties zijn. Ik weet niet hoeveel 'bad ads' er toch doorheen glippen, of dit het topje van de ijsberg is of niet. Hopelijk zijn we de draak aan het verslaan'', zegt Mark Howe, directeur advertenties van Google in Europa.



Geblokkeerde accounts

Google bestrijdt de schadelijke advertenties door ook achter de makers aan te gaan. Zo zijn 1 miljoen accounts geblokkeerd. Dat is bijna twee keer zo veel als een jaar eerder. Die mensen achter de accounts kunnen helemaal geen advertenties meer plaatsen.



Het bedrijf zegt niet hoeveel geld het is misgelopen door de advertenties te weigeren. "Wat het bedrag ook is, het is noodzakelijk om ons bedrijf, de advertentiewereld en het open internet te beschermen. Het zijn de onkosten van zakendoen'', aldus Howe.



Ook sites en apps worden aangepakt als ze volgens Google verkeerd bezig zijn. Zo kunnen 28 miljoen pagina's en 1,5 miljoen apps geen advertenties via het reclameprogramma van Google meer laten zien. Het gaat onder meer om sites met nepnieuws en om sites met hatelijke inhoud. De makers daarvan lopen zo inkomsten mis.



Automatische intelligentie

Google gebruikt automatische intelligentie om verdachte reclames te herkennen. Waar die detectoren op letten en wanneer een reclame opvalt, wil het bedrijf niet zeggen.



Howe: "Het is een gevecht en we willen de makers vijf stappen voorblijven. Als we delen hoe we het herkennen, zullen zij een manier vinden om het systeem te misbruiken.''



De makers van de advertenties springen in op de nieuwste trends. Zo gingen veel reclames afgelopen jaar over virtueel geld. Over opkomende trends wil Howe ook niets zeggen: "Ik wou dat ik een glazen bol had. Maar als we daarover iets zeggen, moedigen we meer makers aan om daarop in te springen.''