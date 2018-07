Google biedt uitgebreide stemhulp in het Nederlands

Google verwacht dat zich snel veel meer partijen zullen aanbieden. De webgigant stelt daarvoor een ontwikkelaarskit beschikbaar, waarmee bedrijven en instellingen zelf hun 'action on Google' kunnen maken.



Google Assistant is daarmee de eerste spraakhulp die volledig in het Nederlands beschikbaar is. Siri (Apple) accepteert ook Nederlandstalige commando's, maar nog niet voor externe partijen. Alexa van Amazon werkt sinds afgelopen najaar in Nederland, maar dan alleen in het Engels.



Opgewaardeerd

Vooralsnog is de Nederlandse spraakassistent alleen beschikbaar op smartphones (Android en Apple). Op androidtelefoons werkt de dienst vanaf Android 6 Marshmallow.



Androidtelefoons worden vanaf donderdagochtend vanzelf opgewaardeerd met de stemhulp. Als dat is gelukt, verandert de virtuele homeknop. Gebruikers van Appleapparaten moeten hem zelf als app installeren.



De update kan volgens Google een paar dagen in beslag nemen om alle telefoons te bereiken. Android is op ruim 60 procent van de telefoons in Nederland actief. Wie geen behoefte heeft aan spraakhulp, kan de functie uitzetten.



Bovendien komt het bedrijf later dit jaar ook met spraakspeaker Google Home naar Nederland, zodat de stemhulp ook in de huiskamer te gebruiken is, en bijvoorbeeld wifilampen, de thermostaat, de tv of muziekdiensten kan aansturen.