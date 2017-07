Good cop en bad cop tegenover AD-columnist Ajarai

Donderdag was er ineens #ophef over een AD­-column van Hanina Ajarai waarin ze schreef dat ze 'geen seconde had getreurd om de slachtoffers van MH17' maar wel om Abdelhak Nouri.



Twitter ontplofte weer eens en Hanina schreef nog dezelfde dag een excuus, dat het nooit haar bedoeling was geweest nabestaanden van MH17-slachtoffers te kwetsen.



Was daarmee de kous af? Nee, want RTL Summer Night moet ook worden gevuld en dus zat Hanina aan tafel bij Beau van Erven Dorens. Ze bleek allesbehalve een felle jihad­strijdster, eerder een timide vrouw die nog steeds beduusd was van alle haatmails.



Beau speelde de good cop: "Je mag alles denken, maar waarom zou je het opschrijven?" Hanina legde uit dat ze zich had verbaasd over haar eigen ongevoeligheid over MH17 en die verbazing eerlijk in een column wilde delen.



Beau vroeg voorzichtig of het iets met haar Marokkaanse identiteit had te maken, of met haar rol als moeder, maar Hanina zei dat ze de antwoorden ook niet had.