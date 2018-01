Goed dat Ryanne van Dorst de boel lekker kwam opschudden

Het was allemaal zo flinterdun en licht als een plakje jonge Goudse kaas, maar Lips werd er wel vrolijk van

Vervolgens ging ze met zevenmijlslaarzen van het Openluchtmuseum in Arnhem - waar 'mijnheer Herman Pleij' voor een minuut historische verdieping mocht zorgen - naar de Tweede Kamer, waar zojuist de Nederlandse vlag was geïnstalleerd.



Daarna door naar Oranjefan Oscar, met wie ze op Máxima ging wachten. Van Dorst vertelde Oscar dat ze Beatrix ook een keer een handje had gegeven 'maar toen was ik knetterstoned'.



Het was allemaal zo flinterdun en licht als een plakje jonge Goudse kaas, maar Lips werd er wel vrolijk van, net als van die vijf Marokkaanse vrouwen die met hun oranje hoofddoeken Prinsjesdag op stelten zetten. ­



Vrolijker in elk geval dan van de plichtmatige discussie over het matriarchaat bij De Wereld Draait Door - goed dat ook daar Ryanne van Dorst de boel even lekker kwam opschudden.



