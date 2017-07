Gluurpagina vrouwen in rokjes offline na NOS-artikel

Dat gebeurde nadat NOS op 3 een verhaal over de groep 'Sexy Dames In Korte Rokjes of Korte Jurkjes Uit Eigen Werk' schreef, meldt de NOS.



De groep telde 3000 leden. Zij deelden vooral foto's die ze zelf stiekem hadden gemaakt van vrouwelijke voorbijgangers in rokjes, op bijvoorbeeld stations of in een winkelstraat.



De foto's worden ook wel creepshots genoemd, met de vrouwen soms herkenbaar in beeld. 'Leden pak je mobiel en laat ons meegenieten van alles wat je aan foto's maakt,' schreef een van de beheerders van de groep.



In de afgelopen maand werden zo meer dan 400 foto's en 130 berichten gedeeld. NOS op 3 heeft de beheerders om een reactie gevraagd, maar de journalisten kregen geen antwoord. Niet veel later was de pagina uit de lucht.



Het is niet duidelijk of de pagina offline is gehaald door de beheerders of door Facebook.