Glennis niet bezorgd over eis management VS

"Ik maak me sowieso geen zorgen," laat de zangeres aan haar fans weten op Instagram. "Ik heb niks verkeerds gezegd en niks verkeerds gedaan, behalve dan de waarheid. Dat sommige mensen hier een slaatje uit proberen te slaan is aan hun. Ik hoop dat ze 's nachts goed kunnen slapen. Ik wel in ieder geval."



Glennis verwacht dat de kwestie nog wel een staartje zal krijgen, maar laat zich niet gek maken. "Ik kom super hard terug in 2019. Dat wordt een te gek jaar en daar kan helemaal niemand wat aan veranderen. Ook zij niet," besluit ze.



Interview

Invisible Management wil dat de Amsterdamse zangeres negatieve uitspraken terugneemt die zij onlangs in Het Parool deed over het bedrijf. Ook wil Invisible Management dat Grace in de toekomst niet meer zulke uitlatingen doet, maakte het bureau vrijdag bekend in een verklaring via het Nederlandse advocatenkantoor De Vries & Kasem.



In het interview, dat op 14 december in de krant stond, zei Grace dat de samenwerking met Invisible Management was gestopt 'omdat het management niet toe zou staan dat Grace haar eigen advocaten naar de contracten liet kijken.'



De oprichters van Invisible Management weerspreken dit met klem. "Ook in een aantal tv-programma's heeft Grace onjuiste mededelingen gedaan over de samenwerking", stelde advocaat Royce de Vries van De Vries & Kasem vrijdag.



"Glennis Grace kon en moest weten dat zij hiermee de reputatie van Invisible Management zou schaden. Er is dus nu een grens bereikt."



Mocht Grace geen gehoor geven aan de oproep, dan volgen juridische stappen.