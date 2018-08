Glennis Grace oogst lof in liveshow America's Got Talent

Ik ben nu 40 en heb geen tijd meer om onzeker te zijn Glennis Grace

In het filmpje voorafgaand aan het optreden, werd de zangeres emotioneel. "Ik droomde er als kind van om voor een groot publiek te zingen, maar ik had niet het zelfvertrouwen dat daarvoor nodig is. Ik was bang om mezelf te laten zien en dacht dat ik niks waard was. Ik ben nu 40 en heb geen tijd meer om onzeker te zijn. Ik moet het nu laten zien, maar voel me toch weer dat kind van toen."



Terwijl ze haar handen voor haar gezicht sloeg, snikte Grace: "Ik wil niet huilen."



Volgende ronde

De reacties op Twitter waren ook zeer positief: "De beste in deze competitie". "Fantastisch, ik kreeg er kippenvel van!". "Ze zong het nummer beter dan de actrice uit The Greatest Showman zelf". "Wat een geweldige stem".



In de nacht van woensdag op donderdag wordt bekend of Grace doorgaat naar de volgende ronde. Ze moet het van haar Amerikaanse fans hebben, want vanwege een geoblock kan er niet vanuit Nederland gestemd worden.



Lees ook: Shows Glennis Grace uitverkocht na America's Got Talent-auditie