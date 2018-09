Glennis Grace na verliezen finale: 'Ik heb het toch maar geflikt'

Danser Niels van den Heuvel zei teleurgesteld te zijn, maar is optimistisch. Hij kwam in 2012 niet verder dan een veertiende plaats in een talentenjacht in eigen land, So You Think You Can Dance. Nu danst hij in Los Angeles met sterren als Ricky Martin, terwijl de winnaar van toen, de Belg Frederic de Smet, is gestopt met dansen, weet hij. "Misschien is het wel beter om níet te winnen," concludeert Van den Heuvel. "Je hebt wel de exposure van de show, maar niet de hele rompslomp erna. Je kunt je eigen ding doen. Ik ben niet 'Niels van So You Think You Can Dance, maar gewoon Niels."



Reis en ervaring

Voor Glennis Grace, zo vertelde ze woensdag, is haar deelname aan de Amerikaanse talentenjacht die door gemiddeld 12 miljoen kijkers wordt gevolgd hoe dan ook al winst. Op 5 en 7 oktober staat ze in Afas Live in Amsterdam voor een show met Whitney Houston-thema.



Grace is hoe dan ook blij met het platform dat America's Got Talent haar bood. "Dit was een reis en een ervaring die mijn leven heeft veranderd. Wat er ook gebeurt over een paar uur, America's Got Talent heeft me het platform gegeven dat ik nodig had om mezelf aan te kondigen aan Amerika," schreef ze even voor de uitslag op aan haar Amerikaanse fans op Instagram.



Na afloop van de grote finale reageerde ze opgetogen. Met name omdat ze zo ver is gekomen. "Voor mezelf heb ik het gevoel: ik heb het toch maar geflikt. Ik ben best wel trots op mezelf," liet ze weten.