Glennis Grace maakt indruk met auditie America's Got Talent

Je klinkt precies als Whitney, maar ik zou meer van jou willen zien

Grace zong, uiteraard, opnieuw Whitney Houston, dit keer het nummer Run To You. En wederom blies ze iedereen omver.



Whitney Houston

'Amazing,' vond juryvoorzitter Simon Cowell. "Je klinkt precies als Whitney Houston," zei jurylid Heidi Klum. En ook ex-Spice Girl Mel B. was diep onder de indruk van de 40-jarige Amsterdamse. "Je klinkt precies als Whitney Houston, maar ik zou ook meer van jou willen zien."



Daar legde Scary Spice wel een beetje de vinger op de zere plek, want in de loopbaan van Grace, vanaf die Soundmixshow van een kwart eeuw geleden, is Houston altijd de rode draad gebleven.



Na de dood van de Amerikaanse zangeres in 2012 trad Grace toe tot de 'Ladies of Soul' en zong zij onder meer het drakerige I Will Always Love You, dit najaar staat ze twee avonden in de Afas Live met de show Whitney, a tribute by Glennis Grace.



Internationale doorbraak

Het is, bij elkaar opgeteld, allemaal heel veel Whitney Houston en iets te weinig Glennis Grace.