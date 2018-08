Glennis Grace in eerste liveshow America's Got Talent

"Ik ben zover gekomen. Zelfs als ik er nu uit gestemd word, zou het niet meer voelen als verliezen."



De Amsterdamse pakte de afgelopen maanden de juryleden van America's Got Talent in. Dinsdagavond moet ze ook het publiek zien te overtuigen haar een plaats te geven in de halve finales van de talentenshow.



Geheim

De volgorde van de acts weet zelfs de zangeres niet, over het liedje dat ze zal zingen mag ze ook weinig vertellen. Alleen over haar outfit licht ze een tipje van de sluiter op. "Het ziet ernaar uit dat we voor een zwart-witte jurk gaan," vertelt Grace.



Glennis kwam ruim een week geleden in haar eentje aan in Los Angeles. "De eerste dagen was ik hier moederziel alleen. Maar dat vond ik helemaal niet erg, want ik heb me daardoor goed kunnen focussen, op mezelf en alles wat er gaat gebeuren."



Inmiddels heeft ze onder meer gezelschap van oud-actrice Nada van Nie, die werkt aan een documentaire over de zangeres. Vriend Lévy en zoon Anthony bleven achter in Nederland, maar er is veel contact. "M'n man spreek ik elke dag wel even. M'n kind om de dag. Die vindt dat wel best; het is een typisch twaalfjarige jochie, die heeft andere dingen aan zijn hoofd."



Kattenact

In de kwartfinales neemt de zangeres het niet alleen op tegen andere zangers, maar strijdt ze ook tegen een kattenact, een acrobatenduo en een stand-upcomedian. "Als je dat niet wil moet je met The Voice meedoen."



De uitslag van de liveshow volgt woensdag.