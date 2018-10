Glennis Grace imponeert, maar is ook vrij eenvormig

Nieuwsbericht een uur voor aanvang: 'Glennis Grace belooft altijd terug te komen naar Nederland'. De gedachte achter die kop: na haar finaleplaats bij America's Got Talent ligt de wereld open voor de Amsterdamse zangeres (40).



En de geruststelling in het artikeltje: hoeveel internationale podia Grace straks ook zal bestijgen, ze houdt in haar agenda een plekje vrij voor thuis.



Whitney Houston

Voorbarig of niet, Grace had in elk geval de Nederlandse media maar mooi wekenlang in haar greep met haar deelname aan de tv-talentenjacht.