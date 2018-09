Glennis Grace foutloos tijdens finale America's Got Talent

Het is al met al voor Glennis Grace niet makkelijk met haar relatief ingetogen performance opgemerkt te worden tussen acts vol show, uitgevoerd door een flinke rij getalenteerde deelnemers die allemaal als potentiële winnaars gelden.



"Dit is de beste finale waar ik ooit bij ben geweest," zei talentenjachtveteraan Simon Cowell.



De druk is voor Grace dan ook hoger dan de vorige keren. Er klinkt ook kritiek. Het gaat in de aanloop naar de finale niet alleen over haar stem en haar kleding. Sommige kijkers zijn zich gaan afvragen of Glennis Grace wel thuishoort in Amerika's meest bekeken talentenjacht.



Arjen Lubach

Op celebritynetworth.com verschijnt dat ze al een vermogen van 3 miljoen zou bezitten - het is onduidelijk waarop de site die 'schatting' baseert.



Bovendien heeft het satirische filmpje, waarin komiek Arjen Lubach voor Amerikanen uit de doeken doet dat Glennis Grace helemaal geen onontdekt talent is, zijn weg gevonden naar een populaire Redditpagina, waar fans van de show zich verzamelen.



Velen wezen erop dat ook andere deelnemers al carrière hebben gemaakt - magiër Shin Lim, een van de voornaamste concurrenten van de Nederlandse, trad bijvoorbeeld al op in Las Vegas.



Maar andere kijkers voelen zich bekocht. De onvrede wordt zo groot dat Glennis Grace zich een dag voor haar optreden geroepen voelt zich te verdedigen op de Facebookpagina van America's Got Talent.



Droom

Daar schreven sommige kijkers dat ze gediskwalificeerd zou moeten worden. 'Het enige wat ik te zeggen heb: ik bezit geen miljoenen. Ja, ik heb een carrière in Holland, maar mijn droom is altijd geweest om voor de hele wereld te zingen,' schreef ze.



'Zoals jullie misschien weten is Holland een klein land en ik heb het gevoel dat ik mijn ding daar heb gedaan en dat ik klaar ben voor de volgende stap. Het enige wat ik wil is dat Amerika en de rest van de wereld me horen zingen. Hopelijk vinden jullie het leuk wat ik doe. De rest is aan jullie.'



Jurylid Howie Mandel komt terug op de beroering in zijn commentaar. "Ik weet dat je al een carrière in jouw land hebt, maar dit podium geeft je een carrière in de wereld."



