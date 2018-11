Gijs van Dam: Niemand gelooft nog dat ik een verkrachter ben

Gelijkwaardige seks

Hij verwijt Brandt Corstius dat hij niet gewoon naar de politie is gestapt als hij het gevoel had dat de seks niet met wederzijdse instemming was geweest. 'Er is een jaar van mij afgepakt', stelt Van Dam. 'Het was geen #MeToo, het was gelijkwaardige seks tussen twee jongens van gelijke leeftijd in een gelijke verhouding.'



Brandt Corstius meldde woensdag af te zien van een rechtszaak omdat hij zijn doel zou hebben bereikt. Van Dam zet zijn zaak wel door.



'Ik zie daarvan af, omdat het emotioneel te belastend is voor mij en mijn gezin. Ik houd mij vast aan de mensen - ja ook mannen - die aangifte hebben gedaan na publicatie van mijn stuk', aldus Brandt Corstius donderdagavond in een verklaring voorafgaand aan de uitzending van Pauw.



Van Dam klaagde Brandt Corstius eerder aan voor smaad. Maar op 19 juli werd bekendgemaakt dat zowel in zijn zaak als in de zaak die Brandt Corstius tegen Van Dam had aangespannen, niet tot vervolging werd overgegaan. In beide zaken was er te weinig bewijs.