Giel Beelen breekt in tijdens ochtendshow 3FM

De dj was ineens te horen tijdens een nummer van Chef'Special en maakte reclame voor zijn nieuwe ochtendshow op Veronica. Tot en met november vorig jaar maakte hij nog de ochtendshow op 3FM.



''Hé hallo, Giel hier. Misschien ken je me. Ik heb hier heel lang op de radio gezeten, maar ik ben vandaag begonnen bij Veronica. En dat wilde ik je even laten weten.'' Vervolgens somde hij op wat er de komende dagen zoal te horen is in zijn nieuwe show en riep hij op naar hem te luisteren.



Zijn actie leidde tot grote verbazing bij 3FM-dj Sander Hoogendoorn, die deze week invalt voor ochtendman Domien Verschuuren. ''Zit dat nu in die plaat gewoon? Wat zullen we nou hebben?'' Vervolgens merkte Hoogendoorn op dat er misschien wat wachtwoorden moeten worden aangepast. ''Ik moet wel zeggen, ik vind het wel knap. Daar is toch wel goed over nagedacht: 1-0.''



Volgens een woordvoerster van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft Giel dit mogelijk gedaan toen hij afgelopen zaterdag zijn spullen heeft opgehaald. ''Deze grap past precies bij hoe we Giel kennen. We kunnen er met z'n allen hard om lachen.''



De site Radiofreak.nl knipte het bewuste fragment uit de uitzending van 3FM maandagochtend. Dat is hier terug te horen.