Ghanese fotograaf Eric Gyamfi wint Foam Paul Huf Award

"Het dubbelzinnige en gelaagde karakter van zijn werk sprak ons aan - prachtige, formele kwaliteiten worden gecombineerd met verschillende productiemethodes en een non-lineaire stijl die origineel en betekenisvol is. We zijn ervan overtuigd dat deze prijs hem een uitgelezen kans biedt om zijn ideeën verder te ontwikkelen en om samen met de curatoren van Foam te werken aan zijn allereerste solotentoonstelling in een museum."



Fantastische naam

Marloes Krijnen, directeur Foam, toont zich verheugd met de keuze voor Gyamfi: "Nóg een fantastische naam om toe te voegen aan de lijst met winnaars van onze jaarlijkse prijs. We zijn heel blij dat we een platform kunnen bieden voor jonge kunstenaars en kijken ernaar uit om met Eric Gyamfi samen te werken."



De tentoonstelling met het werk van Eric Gyamfi is eind 2019 te zien in Foam.



Foam organiseert de Paul Huf Award sinds 2007 om opkomend talent een platform te bieden. Eerdere winnaars zijn Daniel Shea, Romain Mader, Daisuke Yokota, Momo Okabe, Daniel Gordon, Taiyo Onorato & Nico Krebs, Alex Prager, Raphaël Dallaporta, Alexander Gronsky, Leonie Hampton, Pieter Hugo, Taryn Simon en Mikhael Subotzky.