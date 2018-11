Gevonden 'Picasso' is stunt van theatergezelschap

Het blijkt te gaan om een publiciteitsstunt van het Antwerpse theatergezelschap Berlin.



Berlin geeft op zijn site aan dat het met de zogenoemde vondst de aandacht wil vestigen op de voorstelling rond meestervervalser Geert Jan Jansen. Een onderdeel van de voorstelling is het uit de Kunsthal gestolen werk Tête d'Arlequin van Picasso terug te brengen.



De in Nederland wonende schrijfster Mira Fetuci, die in 2015 een boek schreef over deze kunstroof, kreeg tien dagen geleden een anonieme tip en vond vervolgens een pastelkrijttekening (in een plastic map) onder een boom in een Roemeens dorp. De tekening die ze opgroef is overhandigd aan de Roemeense autoriteiten.



De vondst zorgde voor veel reuring, maar experts twijfelden direct ook al aan de echtheid ervan.