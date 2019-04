Geregisseerde kwetsbaarheid van picture perfect Beyoncé

'Coachella, ya ready?'



Met een onmiskenbaar Texaans accent vraagt zangeres Beyoncé of het publiek klaar is voor haar optreden. Het is april 2018. Ze is als eerste zwarte vrouw ooit de hoofdact van Coachella, een van de grootste muziekfestivals in Amerika. Dit festival strekt zich uit over twee weekenden in april.



Om haar heen staan ruim honderd zwarte dansers, zangers en muzikanten op het piramidevormige podium. De symboliek van de zwarte Amerikaanse universiteitscultuur is alomtegenwoordig, het BAK-logo met Griekse letters op de kostuums is bijvoorbeeld een knipoog naar de zwarte studentenverenigingen.