Genoeg levenslessen en relatietips gehoord in Zomergasten

Op Twitter gaapte intussen ook een enorme kloof tussen de seksen; vrouwen wilden elke uitspraak van Perel inlijsten en ophangen, terwijl mannen zich afvroegen hoe laat Studio Voetbal op de andere zender begon.



Interviewster Janine Abbring stak haar bewondering voor haar laatste Zomergast ook niet onder stoelen of banken ("Ik ben op zoveel niveaus jaloers nu!").



Aan het begin van de uitzending had ze gevraagd: "In hoeverre zijn interviews met jou verkapte therapie­sessies?"



Het antwoord kreeg ze een uur later, toen ze een vraag over de moeder van Perel stelde en deze de vraag meteen terugkaatste. Abbring, wier moeder een jaar geleden is overleden, moest haar tranen bedwingen.



Na drie uur verzuchtte de presentatrice dat ze het jammer vond dat ze moest afronden, want ze had nog zoveel meer willen vragen. Lips had echter wel weer genoeg levenslessen en relatietips gehoord. En mevrouw Lips was inmiddels op de bank in slaap gevallen.



