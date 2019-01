Geloofwaardigheid is ver te zoeken in Shyamalan's Glass

Twee jaar geleden gaf M. Night Shyamalan een curieuze draai aan zijn film Split: een gastrolletje van Bruce Willis wekte de suggestie dat de ontvoeringsthriller een vervolg op Unbreakable was.



In een toelichting verklaarde ­Shyamalan dat hij de boeman uit Split als tegenstander voor Willis in Unbreakable (2000) had bedacht, maar dat hij het personage destijds had geschrapt om de superheldenfilm niet uit balans te brengen.



Dat willen we best geloven. De filmmaker die met Willis achter elkaar The Sixth Sense (1999) en Unbreakable draaide, ging beheerst en doordacht te werk om de spanning in beide films optimaal naar een kookpunt te brengen, zonder alle bovennatuurlijke of anderszins onverklaarbare elementen in oeverloze dialogen toe te lichten.