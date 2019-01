Geleuter niet gefileerd: wat een gemiste kans, Matthijs

Het had Matthijs en de redactie gesierd als ze gewoon hadden toegegeven dat er onzin is verkondigd

Totdat 's ochtends alweer bleek dat alles wat de acteurs die zichzelf De Verleiders noemen hadden gezegd, lariekoek was.



De ene na de andere technerd stond op om hun privacyquatsch te ontkrachten. Volgens de acteurs waren de boude uitspraken gedaan in een 'theatrale context'. Helaas was Lips dat eventjes ontgaan, zo aan de tafel van Matthijs van Nieuwkerk.



Lips had dinsdagavond een bups experts verwacht in DWDD, om het onderwerp aan te snijden in de serieuze context van de talkshow waar we met z'n allen naar ­keken. Maar niets van dat al. Matthijs nam een ruim ­minuutje om de hand in eigen boezem te steken.



Met 'achteraf iets te weinig kritische verbazing mijnerzijds' vlogen er 'sweeping statements en dystopische vergezichten over onze tafel'. De oplossing: de acteurs en minister Ollongren gaan bij elkaar op de thee. Ergens in februari doen ze verslag aan tafel.



Het had Matthijs en de redactie gesierd als ze gewoon hadden toegegeven dat er onzin is verkondigd. Het fileren van het geleuter had ook simpelweg een interessant item kunnen opleveren. Wat een gemiste kans.



Lips is pissig naar de Praxis gereden. Kunstmest inslaan. Met de gps áán.



