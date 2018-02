Gegiechel na vraag van Tim den Besten: 'Ben jij een quinoakut?'

Den Besten is het type interviewer dat meer belangstelling heeft voor de vragen dan voor de antwoorden

Meligheid is een dikke rode draad in Tims ^ Tent maar dan in een bungalow. Den Besten ontvangt zijn gasten in een eenvoudig vakantiehuisje en brengt daar een paar uurtjes tijd met hen door.



Pierson werd meegenomen naar een workshop waar zij een vogelhuisje moest maken. Ook kookte zij op verzoek van de interviewer een bordje pasta voor het avondeten.



Tussen de bedrijven door is er min of meer sprake van een interview. Den Besten is het type interviewer dat meer belangstelling heeft voor de vragen dan voor de antwoorden. Zo vroeg hij Pierson of ze niet gewoon een verwend Amsterdams wijf is.



Hij nam genoegen met haar antwoord dat ze daar ook weleens over piekerde, maar: "De wereld mooier maken, wie kan dat nou kut vinden?"



Op de vraag hoe haar toekomst eruitziet, vertelde Pierson dat ze binnenkort met haar man en dochter naar Bali vliegt om een paar maanden te kunnen nadenken over de vraag wat haar nu écht gelukkig maakt.



Den Besten blikte bij de pasta terug op het interview en vertelde dat zijn gesprekspartner veel minder oppervlakkig was dan hij had gedacht. Daarna was het tijd voor een Thaise massage.



