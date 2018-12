Geert Mak schrijft vervolg op In Europa

Het nieuwe boek verschijnt over een klein jaar bij Uitgeverij Atlas Contact.



Van In Europa, bekroond met de NS Publieksprijs, werden in Nederland meer dan 450.000 exemplaren verkocht. Het werd in twintig talen vertaald.



Mak pakt de draad op vanaf 1999 en beschrijft de eerste twee decennia van deze eeuw, aldus een woordvoerder van de uitgeverij.



"Het nieuwe boek schetst de sfeer en stemming rond de eeuwwisseling: het aanvankelijke optimisme dat gaandeweg verdween, de gevoelens over de invoering van de euro en de gevolgen van de aanslag op de Twin Towers in New York. Ook schrijft hij over de ontwikkelingen in Oost-Europa en Rusland, de bankencrisis en de toename van vluchtelingen," belooft de woordvoerder.



Geert Mak woont deels in Friesland en deels in Amsterdam.



