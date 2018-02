GeenStijl vervolgd voor sekstape Patricia Paay

De website wordt beschuldigd van smaad en mogelijk nog andere strafbare feiten, meldt het Openbaar Ministerie (OM).



Vorig jaar februari plaatste Geenstijl, tegen de wil in van Paay, het expliciete filmpje waarin onder andere is te zien hoe zij wordt ondergeplast in een badkuip.



Nadat de advocaat van Paay dreigde met een kort geding verwijderde Geenstijl de link naar het filmpje, maar het kwaad was inmiddels geschied: de beelden waren door vele duizenden mensen bekeken. Volgens Paay werd ze al langere tijd gechanteerd met de beelden.



Wanneer de eerste zitting in de zaak plaats zal vinden is nog niet bekend. Het OM kan nog niet meer informatie geven over de zaak, totdat er gesprekken zijn geweest met het tweede slachtoffer, de man die ook in het filmpje is te zien.



Geenstijl is op de hoogte van de vervolging. 'We houden het niet droog hier, en zijn reuzebenieuwd hoe dit potje juridisch verpissen gaat eindigen,' schrijft de website een reactie.



