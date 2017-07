Geenstijl even op zwart om nieuwe layout

Nieuwe eigenaar

Voor Geenstijl is geen rol meer weggelegd bij Mediahuis, zei topman Gert Ysebaert van Mediahuis eerder. "Mijn persoonlijke visie is dat Mediahuis allicht niet de groep is waar Geenstijl zich verder zal ontwikkelen."



Mediahuis is sinds kort de nieuwe eigenaar van Telegraaf Media Groep waar GeenStijl onderdeel van is.



Geenstijl en het aanverwante Dumpert kwamen daarvoor in opspraak nadat de eerste een foto had geplaatst van een journaliste van de Volkskrant die had geschreven over seksisme op de site. Bij de foto werd gevraagd om 'seksistische complimentjes' te plaatsen. Verschillende bedrijven besloten niet langer te adverteren op beide sites.