Geen zoenende boeren maar quota in Onze Boerderij

Waar Jaspers in 2011 nog aan Frank vroeg of hij al iets van verliefdheid voelde, vraagt ze nu waarom de lammetjes worden weggehaald bij hun moeder. "Bij de moeder hebben ze een overlevingskans van 80 procent, als ik ze weghaal 98 procent."



Kwestie van ziektekiemen, begreep Lips. En van zakelijkheid. Frank: "Mijn businessmodel is dat ik die melk wil hebben."



Nederland is het een na grootste agrarische exportland van de wereld. Dat boeren ook bedrijfsleiders zijn, is logisch. Zoals boer Jan, die wegens gebrek aan opvolging na 45 jaar stopt met zijn melkveehouderij.



Romanticus Jaspers: "Dat moet toch verschrikkelijk moeilijk zijn." Boer Jan: "Ik heb geen binding met de dieren. Het is een manier van broodwinning."



Jaspers is vast dolblij dat Boer Zoekt Vrouw binnenkort weer begint.



