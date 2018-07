Geen vervolging in misbruikzaak Brandt Corstius en Van Dam

Brandt Corstius deed begin november 2017 aangifte tegen de tv-producent. Hij zegt dat hij in 2002 door Van Dam gedrogeerd werd en vervolgens seksueel werd misbruikt. Daarover schreef hij in oktober in Trouw.



Van Dam deed aangifte van smaad en laster na de publicatie. Volgens hem was het bericht in Trouw, waar zijn naam niet in werd genoemd, te makkelijk tot hem te herleiden. Van Dam ontkent de aanklacht van Brandt Corstius van misbruik, maar niet het seksuele contact.



Smaad

Het OM heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de aangiften van beide mannen. Een officier van justitie in Den Haag bekeek die van Brandt Corstius. Geprobeerd is verschillende getuigen 16 jaar na het vermeende incident te horen, maar dit leverde niet de informatie op die de aangifte voldoende zou ondersteunen.



In Amsterdam deed een officier van justitie onderzoek naar de aangifte van Van Dam en concludeerde dat er juridisch geen sprake is van smaad, omdat niet 'opzettelijk iemands eer of goede naam wordt aangetast'. Zo gaf Brandt Corstius in de krant bewust heel weinig details prijs.



Donderdag zijn de betrokkenen van de beslissingen van het OM op de hoogte gesteld.



Geen spijt

Brandt Corstius reageert op de beslissing van het OM dat hij "geen seconde spijt'' heeft van zijn verhaal in Trouw. "Ik wist dat mijn zaak na 16 jaar niet gemakkelijk te bewijzen zou zijn,'' schrijft hij in een verklaring. "Sterker nog: het was juist een van de redenen dat ik in mijn publicatie in Trouw van 23 oktober de naam van mijn verkrachter niet genoemd heb. En ja, het is uiteraard frustrerend om voor leugenaar te worden uitgemaakt op de nationale televisie. Het is, zoals ik al in Trouw schreef 'mijn woord tegen het zijne'.''



Brandt Corstius zegt verder dat hij het stuk niet alleen voor zichzelf schreef, maar voor alle slachtoffers van seksueel geweld. "Om inzichtelijk te maken dat er nog zoveel Weinsteins en Cosby's rondlopen die wel ermee weg komen omdat zoveel slachtoffers niet naar voren durven te treden."



"In mijn publicatie ging het mij niet specifiek om de heer Van Dam, maar om dit soort hufters in het algemeen. Ik kan alleen maar hopen dat het andere slachtoffers zal helpen om het zwijgen te doorbreken. 'De straf op zwijgen duurt levenslang', mailde iemand mij. Van die straf ben ik nu verlost.''



DWDD

In mei deed de Raad voor Journalistiek al uitspraak dat er zijn geen fouten zijn gemaakt in de aflevering van De Wereld Draait Door waarin presentator Matthijs van Nieuwkerk journalist Jelle Brandt Corstius interviewt over zijn seksueel misbruik. Van Dam meende dat in de uitzending 25 oktober 2017 duidelijk wordt dat de beschuldigingen van Brandt Corstius op hem gericht zijn.