Geen tuig-, haat-, sar- of hoonvlog te bekennen

De conclusie was onvermijdelijk: in dit land wonen alleen maar lieve mensen

Vlogger Romano wil later dit jaar het wereldkampioenschap frikandellen eten organiseren, en ging samen met een vriend op zoek naar een geschikt zaaltje. Het partycentrum waar ze als eerste een kijkje namen, was helemaal in orde. "Supertof," zei Romano, terwijl hij op het podium bij wijze van proef een frikandelletje naar binnen werkte. "De sfeer is goed."



Ook in Landgraaf ging het leven zijn gangetje. Frans moet 35 kilo afvallen om later dit jaar te kunnen meedoen aan een obstacle run. Zijn diëtiste had hem een tv-verbod van een maand opgelegd. We zagen Frans op z'n knieën de keukenkastjes schoonmaken, terwijl zijn echtgenote in de huiskamer een kop koffie dronk.



Toen Manon vertelde dat ze naar Bonaire ging verhuizen omdat dat de grote wens van haar dementerende moeder was, was de conclusie onvermijdelijk: in dit land wonen alleen maar lieve mensen.



