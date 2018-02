Geen prijs voor Dikkertje Dap op Filmfestival Berlijn

De familiefilm dong mee naar een Kristallen Beer in de competitie Generation Kplus, een programma gewijd aan films voor kinderen.



In een andere categorie was er wel Nederlands succes. Kiem Holijanda van Sarah Veltmeyer won een Kristallen Beer in de categorie beste korte film in de competitie Generation 14plus, voor jongerenfilms.



Kosovo

Het korte drama gaat over twee broers die in Kosovo wonen en melk verkopen. De oudste broer verlangt naar een leven in Nederland. Kiem Holijanda beleefde vorige week zijn internationale première in Berlijn.



Ook Dikkertje Dap is in Berlijn te zien, onder de titel Mein freund, die giraffe. Later wordt de film in meer Duitse bioscopen vertoond. In Nederland trok de film naar het beroemde versje van Annie M.G. Schmidt meer dan 250.000 bezoekers.



In de door Barbara Bredero geregisseerde kinderfilm verzint Dikkertje Dap een plannetje om zijn beste vriend Raf, die giraffe is, naar school te smokkelen. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Liam de Vries, Martijn Fischer en Yannick te Velde.



Lees ook onze recensie van de film****; en waar de giraf voor de film is gemaakt in: Made in Purmerend: de metershoge giraf uit Dikkertje Dap