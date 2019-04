Geen nieuw seizoen Jensen vanwege tegenvallende kijkcijfers

"De uitgesproken persoonlijkheid van Robert Jensen paste bij de doelgroep van RTL 5 en hij had een trouwe schare fans opgebouwd, maar de groep fans was niet groot genoeg om de show na de zomer terug te laten keren," zegt een woordvoerder van de zender in een reactie tegen BuzzE.



Hoewel RTL enthousiast was over het idee van een talkshow met een ander geluid, liggen er geen plannen voor een nieuwe soortgelijke show. Ook zegt RTL geen plannen te hebben met Robert Jensen. Jensen zelf liet dinsdagavond in de laatste aflevering weten op internet 'door te gaan met het geluid dat wij hier laten horen'.



Robert Jensen heeft zijn talkshowavontuur dinsdagavond met 122.000 kijkers afgesloten. Toen hij er in oktober mee begon, scoorde hij 322.000 kijkers. Daarna zakte de show weg tot onder de 100.000.



In januari was er nog wel een piek van een half miljoen kijkers, waarschijnlijk doordat PVV-leider Geert Wilders te gast was. De gast in zijn laatste aflevering, FVD-voorman Thierry Baudet, heeft niet voor een mooie 'kijkcijferafsluiter' kunnen zorgen.