Geen heet nieuws bij het roddelkwartet van 6 Inside

Met gelukkige huwelijken vul je geen roddelrubriek

Het al niet meer zo hete nieuws over de op handen zijnde breuk tussen Wendy van Dijk en Erland Galjaard werd door Albert aangekondigd met: "Het was echt schrikken en een verrassing wat er gebeurde" - met andere woorden, 6 Inside zag het ook niet aankomen. "Ik hoop dat ze er samen uitkomen," zei hij nog vals, want met gelukkige huwelijken vul je geen roddelrubriek.



Tussendoor mocht de gadgetjournalist iets melden over smart-luiers, smart-bh's en smart-wc's, want de lat ligt hoog bij SBS als het over technische snufjes gaat. En toen de Belgische en Duitse versie van De Luizenmoeder ter sprake kwamen, werd gegrapt dat de Duitse Juf Ank voortdurend met haar rechterarm omhoog liep.



Met een diepe zucht zette Lips de tv weer uit - aan één RTL Boulevard hebben we meer dan genoeg, en aan één Veronica Inside waarin alle voor de hand liggende grappen worden gemaakt, ook.



