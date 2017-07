Geeft de burger moed: Maarten van Rossem als sekssymbool

"Hoe is dat Maarten, om op jouw leeftijd een sekssymbool te zijn?"



Eerder in de uitzending van Jinek was de koffie al in het verkeerde keelgat geschoten toen Kees - 'the docter will kill you now' ­- van der Staaij openbaarde dat stofzuigen zijn hobby is, maar na een stevige discussie over het opinieartikel dat de SGP-leider schreef voor The Wall Street Journal was het opnieuw raak in huize Lips.



Maarten van Rossem een sekssymbool? Lips, zelf ook niet vies van the occasional zwarte coltrui, witte wijn en een kaasbolletje, spitste zijn oren. Dit gaf de burger moed.



Jinek doelde op de ode aan Neerlands populairste beroepsbrompot die collega-tv-recensent Angela de Jong schreef in het Algemeen Dagblad van maandag. Daarin wordt omschreven hoe er tijdens de opnames van De Slimste Mens een opgewonden - soms zelfs hitsige - siddering door de studio gaat zodra Van Rossem plaatsneemt in zijn juryzetel.



Lips mag dan niet passen binnen het fanprofiel (vrouw van middelbare leeftijd), maar zijn optredens in De Slimste Mens kunnen Lips na negen seizoenen nog steeds bekoren. Al is Van Rossem gewaarschuwd: het moet geen trucje worden.



Nee, dan zijn optreden aan tafel bij Jinek maandag, waar hij een vrijbrief kreeg om te zeggen wat hij zoal vond van alles en iedereen.



En hij vond veel. Lady Di was 'een irritante hysterica' en de makers van de Belgische De Slimste Mens zouden lijden aan 'een reeks anaal gestuurde complexen'. Hij hield zich eerst opvallend koest bij de discussie over euthanasie, maar deelde later alsnog een sneer uit. "Ik heb nooit begrepen waarom die christenen zich bemoeien met de manier waarop ik dood moet."



Hitsig is een groot woord, maar voor deze Maarten van Rossem loopt Lips wel warm.



