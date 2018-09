Geef die Stefano Keizers een eigen programma

Ik ben een half uurtje in foetushouding op m'n bed gaan liggen en dit kwam eruit

Keizers kwam vervolgens op de proppen met het format 24 Zwerver, waarin daklozen 24 uur per dag worden gevolgd met een bodycam, met het programma Over de Knie, waarin politici die iets uit te leggen hebben billenkoek krijgen van bijvoorbeeld Eva Jinek, en een ideetje voor een programma waarin de minister-president iedere week zeventig uur lang wordt geïnterviewd.



"Weken achter elkaar, dan ligt de helft van het land op z'n gat."



Of wat vindt u van Slodi, de tegenpool van Idols, waarin een totaal onbekende Nederlander meedoet aan een talentenprogramma.



Wie burgerservicenummer (BSN) 16430038442 heeft, mag zich melden bij Keizers. Heel Nederland gaat dan proberen van de bezitter van dat BSN een superster te maken, of hij of zij het nu wil of niet.



Hoewel Lips niet weet of het met deze programmaformules moet, zou hij het wel een goed idee vinden als Keizers zijn eigen tv-programma krijgt van Rijxman.



