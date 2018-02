Geef die Jan en Olcay a.u.b. een car-aoke-programma

Dit seizoen heten de smaakmakers Jan Versteegh en Olcay Gulsen. Wat een onnavolgbaar team is dat. Nooit zitten ze verlegen om een goede quote, altijd spelen ze het spel vol overgave en overduidelijk hebben ze een prima klik.



Geef dat stel een televisieprogramma. En laat de car-aoke dan a.u.b. onderdeel zijn van dat format.



Was er ooit een opdracht in Wie is de Mol? die grappiger uitpakte?



I rip your picture

De kandidaten worden ieder in een auto geplaatst, waarna brandweerspuiten zorgen voor een regendouche. En vervolgens moeten de kandidaten liedjes uitbeelden voor de kandidaat die in de auto tegenover ze zit, terwijl de ruitenwisser op volle snelheid staat.



"Art, waar is mijn wetsuit, wat bedoel je karaoke?" zo sputtert Olcay nog tegen, maar al snel probeert ze te raden welke nummers worden uitgebeeld door een bekkentrekkende Jan.



Een voor een raadt ze goed.



"I rip your picture!" zo klinkt het, als Jan een scheurbeweging maakt.



Nou ja, bijna goed dus. (Ik Verscheurde Je Foto, natuurlijk).



Daarna volgen 'Help' van The Beatles en 'Happy' van Pharrell Williams. "Dit is gewoon een speeltuin," zegt Jan.