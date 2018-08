Frits van Houten was de slechterik aller slechteriken

Het tv-toestel op de rand van zijn bad werd door een onherkenbare insluiper in het water gegooid

Zelf noemde Frits een collega-snoodaard een 'kleine, afgedankte oplichter die niet verder komt als het voorportaal van een zesderangs hoerentent'. Zo lekker, lekker fout.



De acteur achter Frits, Casper van Bohemen, mocht de aflevering woensdag inleiden, samen met Chris Jolles, een van de drie actrices die in de loop van dertig jaar in de huid van Dian Alberts zijn gekropen. 'Frits' en 'Dian' wisten nog goed dat ze samen in bad zaten.



Frits moest een oester laten vallen om die vervolgens met zijn grijpgrage handen onder water te gaan zoeken. Even later zagen we hem grijnzen richting Dian: "Ik geloof dat ik hier iets heb gevonden." En Dian liet een zucht ontsnappen...



De aflevering uit 1995 was de laatste van Frits. Het tv-toestel op de rand van zijn bad werd door een onherkenbare insluiper in het water gegooid en Frits werd geëlektrocuteerd. Tijden veranderen. Met een smartphone of tablet in bad was dat dus nooit gebeurd.



