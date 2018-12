Frenkie de Jong speelt een potje FIFA tegen Max Verstappen

Frenkie de Jong en Formule 1-coureur Max Verstappen hebben op het eerste oog weinig gemeen. Ze zijn beiden 21 jaar oud, maar de een is aanstaand wereldkampioen voetbal, terwijl de ander dat bij de Formule 1 wordt (inderdaad, gedurfd).



Bovendien speelt De Jong voor Ajax, terwijl Verstappen een van de bekendste supporters van rivaal en koploper in de Eredivisie PSV is. De commercie, in dit geval het logootje van Ziggo op hun beider tenues, bracht de twee onlangs toch samen.



De Jong en Verstappen speelden een potje FIFA, een populair voetbalspel op de Playstation. En omdat de kabelgigant die hen bindt behalve sport ook een concertzaal in Zuidoost sponsort, werden de led-schermen aan de gevel van de Zigggo Dome gebruikt als strijdtoneel.



Hoe dat afliep is te zien in dit reclamefilmpje van de hoofdsponsor van Ajax.