Fred Teeven is de Bob Ross van het openbaar vervoer

Er gaat op de een of andere manier een diepe rust uit van Fred Teeven op de bus.



Fred in uniform achter het stuur is Bob Ross voor de schilderezel.



We reden woensdag in Stand van Nederland een stukje mee met de voormalige staatssecretaris van Justitie, die tegenwoordig werkzaam is als uitzendkracht in het openbaar vervoer.



Het leverde schitterende beelden op. De televisieploeg volgde Fred terwijl hij vroeg in het donker op het station zijn bus opstartte voor de eerste rit van Haarlem naar Mijdrecht.



Teeven maakte een ongestreken indruk, de ogen nog klein van de verstoorde slaap, zacht brommend bereid om zijn passagiers te vervoeren.



Het was eigenlijk nog te vroeg om te praten, maar Fred vertelde het een en ander over het werk.



De eerste weken op de bus waren ingewikkeld geweest - gillende mensen op de vluchtheuvel - maar nu had hij alles onder controle. Lang geleden had hij ook op de bus gezeten, en net als met schaatsen verleert een mens dat niet.