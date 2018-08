Fraude of een treinstoring, Trump of Wiebes?

Terwijl Trumps vertrouwelingen Paul Manafort en Michael Cohen tegelijkertijd schuldig werden bevonden aan diverse aanklachten, waaronder fraude met verkiezingsgeld, en de president echt in de problemen lijkt, ging Laat Op Één over tot de orde van de dag.



Dat betrof - behalve de onvermijdelijke volksheld Maarten van der Weijden - mazelen en vaccineren, de dividendbelasting en de treinstoring om Amsterdam. Ook belangrijk natuurlijk.



Presentatrice Nadia Moussaid vroeg of iemand van de gasten gestrande treinreizigers kon meenemen. Gerard van der Wulp ging naar Utrecht, Daan Schuurmans naar Haarlem en Maarten van der Weijden wilde ook best, al had zijn vrouw Daisy daar zichtbaar minder zin in.



Met Sybrand Buma aan tafel leek de zomer definitief voorbij. Hij verdedigde het afschaffen van de dividend­belasting 'want als de buitenlandse bedrijven weggaan krijgen we de dividendbelasting ook niet meer'. Zo lustte Lips er nog wel een.