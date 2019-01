Franse componist Michel Legrand (86) overleden

Volgens Franse media stierf de om zijn filmmuziek beroemde Legrand in de nacht van vrijdag op zaterdag op de leeftijd van 86 jaar in Parijs.



De liefde voor muziek was hem met de paplepel ingegoten: geboren in Parijs in 1932 als zoon van een orkestleider, studeerde hij later bij Nadia Boulanger aan het conservatorium. Een van zijn bekendste werken is de muziek voor 'Les Parapluies de Cherbourg' (1964) met de jonge Catherine Deneuve. De filmmusical kreeg de Gouden Palm op het Festival van Cannes en werd genomineerd voor vijf Oscars.



Jazz

Voor de filmsong 'The Windmills of Your Mind' uit de speelfilm 'The Thomas Crown Affair' (1968) met in de hoofdrollen Steve McQueen en Faye Dunaway, en de soundtracks van 'Summer '42' (1971) en 'Yentl' (1984) met Barbra Streisand, won de Fransman een Oscar.



Zijn passie voor jazz bracht hem samen met onder meer Miles Davis, terwijl hij in het klassieke veld onder andere werkte met de Amerikaanse operazangeres Jessye Norman.