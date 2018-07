Frank van der Lende weer op werkdagen op 3FM

Van der Lende is nu nog te horen met zijn weekendprogramma Frank's Feestje, waarvoor hij momenteel festivals afstruint. Zijn nieuwe programma is met ingang van het nieuwe seizoen te horen van maandag tot en met donderdag tussen 18.00 en 21.00 uur.



De dj laat in een reactie weten dat hij zijn lievelingsplekje op de radio heeft gekregen. "Er staan onwijs gave dingen te gebeuren bij 3FM en ik vind het supertof dat ik daar deel van mag uitmaken. 3FM is nog steeds de coolste van alle radiozenders."



Twee jaar

Frank van der Lende presenteerde van 2015 tot eind 2017 de middagshow. In juni dit jaar verlengde hij zijn contract met BNNVara met twee jaar.



"Frank is door en door 3FM. Hij draait al heel wat jaartjes mee, maar hij heeft altijd dat verrassende en ongepolijste weten te behouden," zegt Peter de Vries, hoofd radio bij BNNVara. "Bovendien heeft hij een buitengewoon positieve kijk op de wereld. Volkomen terecht dat hij straks weer dagelijks te horen is op de zender."



3FM-zendermanager Sharid Alles zegt: "Ik ben ontzettend blij dat Frank van der Lende de avondshow van 3FM voor zijn rekening neemt. Frank is positief, ontzettend enthousiast en een waanzinnig creatieve radiomaker. Ik verheug me op de avond met Frank."



