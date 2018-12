Frank Kramer: 'Ik wilde er met een knaller uitgaan'

Ik wilde er met een knaller uitgaan. Nou, dat is gelukt Frank Kramer

De ongebruikelijke aanpak van Kramer kwam deels voort uit irritatie, legt hij uit. "Twaalf jaar geleden kreeg ik steeds minder wedstrijden om te becommentariëren. Eurosport is een grote jongen, dus op zich vond ik dat niet erg - ik had genoeg werk. Maar de manier waarop het ging, vond ik sneaky. Er is nooit iets tegen me gezegd. Ik heb er geen nacht minder om geslapen, maar het riep wel een brutale reactie bij me op."



Geïmproviseerd

De anekdotes waren grotendeels geïmproviseerd. Maar hij had ook een aantal onderwerpen van te voren bedacht. "Zo'n gedicht van Willem Wilmink bijvoorbeeld, ken ik niet uit mijn hoofd. Maar alle stukken daar tussendoor heb ik geïmproviseerd. Ik wilde er met een knaller uitgaan. Nou, dat is gelukt."



Eurosport bood excuses voor het commentaar aan. 'Frank had gister z'n laatste uitzending en was duidelijk met van alles bezig behalve met zijn laatste wedstrijd! Ook wij hadden deze laatste keer anders voor ogen gehad en daarom onze oprechte excuses,' schreef de zender op Twitter.



Een slechte zaak volgens Kramer. "Ze moeten het natuurlijk zelf weten hoor, maar op Twitter hadden ze kunnen zien dat het Nederlandse volk voor mij koos. Een reactie als: 'Zo is Frank nu eenmaal' was daarom verstandiger geweest."



