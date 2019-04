Fotografie-instellingen vragen 'gericht beleid' van minister

De directeuren van zeven voorname fotografie-instellingen willen in gesprek met Van Engelshoven. Ze missen in het recent uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur (Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur) een eigen plek voor de professionele fotografie in een wereld waarin beeldcommunicatie, en met name fotografie, is doorgedrongen tot in alle haarvaten van de samenleving.



'De Raad voor Cultuur onderscheidt in zijn advies verschillende disciplines binnen de kunst en cultuur. Daarin wordt het Nederlands Fotomuseum genoemd, als hoeder van de nationale fotocollectie, maar verder blijft de fotografie als discipline vrijwel onbelicht. Dat is onterecht,' schrijven de directeuren - onder wie World Press Photo-directeur Lars Boering - in een brief aan de minister.



Visuele geletterdheid

De fotografie, zo stellen zij, neemt binnen de beeldcultuur een specifieke plek in: 'De kracht van het stilstaande beeld in de visuele communicatie is gegroeid, zowel binnen de kunsten als daarbuiten. In de media, in de wetenschap, het onderwijs, en als middel van individuele expressie, is fotografie het meest gebruikte medium.