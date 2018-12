Fotografe Viviane Sassen is surrealist met één been stevig op de grond

Altijd blijft er iets onzichtbaar in het werk van Viviane Sassen. "Het is een tegelijkertijd onthullen en verhullen," zegt ze. "Dat onthullen is niet per se fysiek. En zeker niet om mannen te behagen."



Dat is goed te zien in Roxane II, het fotoboek dat ze maakte met haar muze Roxane Danset. "Zij werkt als styliste in Parijs en ik had eerder al een ander boek met haar gemaakt.