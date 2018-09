Fotograaf des Vaderlands Van der Burg: 'Net als Prins Carnaval'

Hij heeft goudgelakte vingernagels, de nieuwe Fotograaf des Vaderlands. "Ja, dat moet ik er nog afhalen..." Jan Dirk van der Burg is de vijfde in de rij sinds het ambt van Fotograaf des Vaderlands in 2013 in het leven werd geroepen. Ilvy Njiokiktjien was de eerste 'ambassadeur van de Nederlandse fotografie'.



In de kantine van het kantoorgebouw aan het WG-plein in Amsterdam zegt Van der Burg, die ook voor Het Parool werkte, dat hij verrast is met de uitverkiezing.