Foto bevestigt: ontdekt schilderij is inderdaad van Mondriaan

Kunsthandelaar en taxateur Willem de Winter, bekend van Tussen Kunst & Kitsch, trof het portret van de vrouw uit 1901 aan tijdens een taxatie. Het doek was niet eerder bekend.



Het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis heeft nu volgens de kunstbeurs PAN, waar het doek te zien is, een foto gevonden waarop Piet Mondriaan (1872-1944) aan het werk is aan het portret van Cavalini. Op de foto zit hij voor de ezel waarop het portret staat. De foto is oorspronkelijk afkomstig uit het archief van Mondriaans goede vriend en collega-schilder Simon Maris.



Het schilderij is 73 bij 53 centimeter en hing bij de kleindochter van de geportretteerde vrouw in huis in Zandvoort. Het staat in geen enkel overzichtswerk beschreven.