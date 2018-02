Follow the Money wint journalistenprijs

De jury, bestaande uit de redactie van Villamedia, was onder de indruk van "het goede speurwerk van het duo."



Donderdag hoorden de twee dat ze hadden gewonnen, tijdens een bijeenkomst in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De winnaars werden bekendgemaakt door Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum.



Follow the Money is een platform voor onderzoeksjournalistiek. De twee toonden aan de hand van een serie verhalen dat de inmiddels afgetreden VVD-voorzitter Henry Keizer zichzelf verrijkte bij de overname van een begrafenisonderneming. Volgens de jury leggen Smit en Van Keken "op gedetailleerde wijze het gebrek aan de integriteit van een politicus bloot."



Beeldje

De jury noemt Follow the Money verder "het voorbeeld van een nieuw mediabedrijf dat journalistieke inhoud en talentontwikkeling vooropstelt. Daarbij wordt slim en vasthoudend gebruik gemaakt van een zoektocht naar innovatieve verdienmodellen en storytelling."



De prijs is een beeldje van de Haagse kunstenaar Loek Bos.



Eerdere winnaars van de prestigieuze titel waren onder meer documentairemakers Sarah Sylbing en Ester Gould, Nieuwsuur-journalist Bas Haan, buitenlandcorrespondent Olaf Koens, De Correspondent-oprichter Rob Wijnberg, oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen en onderzoeksjournalist Brenno de Winter.



