Finalisten Amsterdamse Popprijs 2018 bekend

Afgelopen week streden twaalf bands in twee halve finales in Paradiso om een van de zes beschikbare finaleplaatsen. Uiteindelijk kregen WIES, Sultan, Dan August, VR/UKT, Alison Marble en Queen's Pleasure de meeste punten van de jury.



Deze bands treden zaterdag 1 december op in de Melkweg. Tijdens de finale worden de acts beoordeeld op originaliteit, creativiteit, techniek en podiumpresentatie.



Mister and Mississippi

In het 23-jarige bestaan van de Amsterdamse Popprijs wonnen onder meer The Great Communicators, The Silverfaces, Mister and Mississippi en Yori Swart.



De winnende artiest krijgt onder andere een fotoshoot, waardecheque voor muziekinstrumenten, studiotijd, coaching en verschillende optredens.